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Haberler İzmir Sokaktaki kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vuruldu

Sokaktaki kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta başlayan tartışma kavgaya döndü. Şahıslardan birinin ateş etmesiyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin kavgayı ayırmak isterken vurulduğu öğrenildi.

DHA
Sokaktaki kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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