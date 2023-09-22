Bayraklı’da kanlı pusu

İzmir Bayraklı'da ilçesinde, bir grubun husumetli oldukları kişilere pusu kurması sonucu çıkan çatışmada kan aktı. Mustafa Akkavak (19) ve arkasında yolcu konumunda bulunan kişi, motosiklet ile seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı mahalledekilere 'Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın' diyerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akkavak kurtarılamadı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattıkları çalışmaları sürüyor.