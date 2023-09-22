İYİ Parti - CHP arası koku kavgası

Seçim geçti, İYİ Parti ve CHP'nin yaşadıkları hezimet sonrası ittifak dağıldı... Öte yandan bu partilerin yerel seçimler öncesi yaptıkları açıklamalar şaşırtmaya devam ediyor.

'PROJE MANYAĞI ETMİŞTİ'

İzmir teşkilat buluşmasında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının İzmir Milletvekili Ümit Özlale olduğunu duyururken yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Özlale'nin elini kaldırarak adaylığını ilan eden Akşener, "İzmir'e çok iyi gelecek, İzmir'i kokudan kurtaracak. Dürüstlüğüne kefil olduğum proje manyağı etmişti bizi, İzmirlileri de proje yağmuruna tutacaktır. İzmir'e çağ atlatacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ümit Özlale'dir" dedi.

'BUNDAN EKMEK ÇIKMAZ'

Akşener'in "koku" açıklamasına Tunç Soyer, "Biraz arkadan geliyorlar. Kokudan çoktan kurtuldu İzmir" diye cevap verdi. Soyer'in CHP Parti Meclisi'ne girmesini ve milletvekili seçilmesini sağladığı Rıfat Nalbantoğlu da Akşener'e tepki gösterdi. Nalbantoğlu, "Geçti Bor'un pazarı... Koku sorunu artık yok. O iş çoktan bitti. Velhasıl bu konudan kendilerine ekmek çıkmaz. Bu tür sorunların, bilimsel verileri, sonuçları olur. Yapılan araştırmalarla da desteklenir" dedi.

MAHİR POLAT'TAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu arada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın koku sorunuyla ilgili gelen eleştiri ve şikayetlerle ilgili yaptığı açıklama ile şoke etti. Bir röportaj veren Polat, "Sahada vatandaş kokudan ve yollardan şikayet ediyor" eleştirilerine, "Bu yazın en sıcak günlerinde bile İzmir'de koku yoktu. Burunları başka koku alıyorsa bilmiyorum ama kendilerini koklamaları gerekiyor. Kendilerinden koku geliyor olmasın" çıkışında bulundu. Polat'ın bu açıklaması tepki topladı.