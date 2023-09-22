İzmir’de bombalı saldırı engellendi! Eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ’lı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik #İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; #Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA BULUNAN DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK, İZMİR BORNOVA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️ MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve… pic.twitter.com/7Vq34MX7NH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde:

El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, Jel dinamit lokumu, Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK. EYLEM YAPMAYA HAZIRLANAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ.