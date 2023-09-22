  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de suç makinesi sahte kimlikle silah ticareti yaparken yakalandı

İzmir'de suç makinesi sahte kimlikle silah ticareti yaparken yakalandı

İzmir Menemen'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yasa dışı silah ticareti yaptığı sırada polis tarafından sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.

İHA
İzmir’de suç makinesi sahte kimlikle silah ticareti yaparken yakalandı

İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin (45), sahte kimlik kullanarak saklandığını ve yasa dışı silah ticareti yaptığını belirledi. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 20 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

YEĞENİNİN ADINI KULLANMIŞ

Öte yandan yapılan çalışmalarda M.Ç.'nin, yeğeninin adının kullanıldığı ancak kendi fotoğrafının bulunduğu sahte sürücü belgesiyle gizlendiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA