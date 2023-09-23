Depremden kurtuldu, dorsenin altında kalarak yaşamını yitirdi

İzmir'de Aliağa-Yeni Foça yolu üzerinde faaliyet gösteren Kardemir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Alparslan Kaya (45) isimli işçi, kamyon ile hurda demir boşaltırken, yan tarafında hurda boşaltan tırın dorsesi Alparslan Kaya'nın içerisinde bulunduğu kamyonun kabinine devrildi.

DEPREMDEN SONRA ALİAĞA'YA YERLEŞMİŞ

Ağır yaralanan işçi, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Alparslan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Kaya'nın, 6 Şubat'taki depremin ardından Aliağa'ya yerleştiği ve bir ay önce işe başladığı öğrenildi.