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Görüntüler İzmir'den! Kendisini kurtardı, balıkçı denize böyle düştü

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde balık taşıyan elektrikli bisikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü. Sürücünün son anda kurtulduğu, arkasındaki yolcunun da balıklarla birlikte denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Görüntüler İzmir’den! Kendisini kurtardı, balıkçı denize böyle düştü

İzmir Güzelbahçe Balık Hali'nde meydana gelen olayda balıkları taşıyan ve iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü son saniyede yaptığı hamle ile kendisini kurtarırken, arkada yolcu konumunda bulunan adam, kucağındaki balık kasasıyla birlikte denize düştü. Yolcu ve balıklar denizi boylarken, çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, denize düşen adam vatandaşlar tarafından karaya çıkartıldı.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen ilginç kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde yavaş bir şekilde seyreden ve üzerinde iki kişinin olduğu motosikletin kontrolden çıktığı, deniz kenarında sürücünün kendisini dışarı attığı anlar ve yolcu konumundaki kişinin motosikletle beraber denize devrildiği anlar yer aldı.

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