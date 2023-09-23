Hayata 1-0 önde başlamak için...

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Roman mahallelerinden olan Ege Mahallesi halkı, gençlerini uyuşturucu batağından kurtarabilmek için her yolu deniyor. 2021 yılında 17 yaşında bir gencini madde bağımlılığı yüzünden toprağa veren mahalleli, mahallede uyuşturucuyu bitirmek için geçen yıl Ertan Işıkdalı öncülüğünde kurulan İZEGEROM Derneği'ne her türlü desteği sağlıyor.

İLK KARŞILAŞMA PAZAR GÜNÜ YAPILDI

Mahallenin kadınlarına mesleki eğitimler vermeyi, uyuşturucu ve madde bağımlılığına sporla desteklemeyi amaçlayan dernek şimdi mahallede kurduğu takımlarla futbol turnuvası düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü ilk karşılaşmaların yapıldığı turnuvanın galibi olacak takım kupa ve madalya ile ödüllendirilecek. Turnuvanın sürprizi ise Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Ergün Penbe'den geldi. Penbe, imzalı formasını turnuvanın en centilmen sporcusuna verilmek üzere gönderdi.

KAMYONLA EVİ YIKTILAR

Ege Mahallesi ya da eski adıyla Murtake (Ölüler Diyarı), 2 yılda 6 gencini uyuşturucuya kurban verdi. 2021 yılında 17 yaşındaki Cemal Mandal'ın madde bağımlılığından ölümü üzerine mahalle muhtarı Özer Kaleli, aynı mahallede uyuşturucu satışı yapan çiftin kaldığı evi kamyonla çarparak yıktı. Olayın ardından uyuşturucu satışı bir süre dursa da ölümler 2022 yılında yeniden başladı. Mandal'ın ölümünün ardından 5 genç daha bu batakta çıkamayarak can verdi. Son olarak 38 yaşındaki Umut Eremir'in uyuşturucuya bağlı ölümü üzerine mahalleli Ertan Işıkdalı, geçen yıl kendi imkanlarıyla bir dernek kurdu.

İMKANLAR KISITLI AMA...

Ege Mahallesi Kadın Çocuk Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (İZEGEROM), çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlarken aynı zamanda mahallenin kadınlarına meslek edindirmeyi, Roman vatandaşların toplumla bütünleşmesini sağlamayı da hedefledi. Spora teşvik amacıyla bir futbol turnuvası düzenlemeye karar veren dernek başkanı Ertan Işıkdalı, saha, kupa madalya ve pankart desteğini de tüm kısıtlı imkanlarına rağmen yine mahalleliden ve esnaftan aldı.

HALI SAHA MUHTARDAN

Futbol sahasının giderini muhtar Özer Kaleli karşılarken kupa ve madalyalar bir esnaf tarafından yaptırıldı. Yine turnuvada açılan 'uyuşturucuya hayır' pankartı da esnaflar tarafından hazırlandı. Mahallenin gençlerinden kurulan 8 takım geçtiğimiz pazar günü ilk karşılaşmalarına çıktı. Karşılaşmalardan başarılı çıkan 4 takım en iyi olmak için yarışacak. 8 takımın karşılaştığı turnuva, uyuşturucunun son kurbanı Umut Eremir'in anısına 'Umut Turnuvası' adını taşıyor.

'EĞİTİM VE İSTİHDAM YOK'

Mahalle olarak çok fazla dezavantajları olduğunu söyleyen İZEGEROM Derneği Başkanı Ertan Işıkadalı, "Mahallemizde eğitim, spor ve istihdam eksikliğimiz var. İş bulamayan gençlerimiz uyuşturucu batağına düşüyor. Onları kurtarabilmek için turnuva düzenlemeye karar verdik. Turnuvanın sonunda çocuklarımızı madalya ve kupa ile ödüllendireceğiz. Bu turnuvanın sadece bizim mahallemizle kısıtlı kalmasını istemiyoruz. Gelecek dönemde mahalleler arası bir turnuvaya dönüşmesini istiyoruz" dedi.

FİNAL MAÇINA DAVET

Ertan Işıkadalı 1 Ekim'de oynanacak final maçına İzmir'in spor camiasını, kurum ve kuruluş başkanları ile Emniyet müdürlerinin katılımını çok istediklerini belirterek, "Onları aramızda görmek gençlerimize cesaret ve umut verecektir" dedi.

ERGÜN PENBE'DEN DESTEK

Ertan Işıkdalı öncülüğünde başlatılan 'yeniden dirilme' hareketine en büyük destek ise Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Ergün Penbe'den geldi. Çocuklarını spor aracılığıyla uyuşturucudan kurtarmak isteyen mahallelinin yanında olduğunu söyleyen Penbe, turnuvanın sonunda en centilmen sporcuya verilmek üzere imzalı formasını gönderdi. Penbe, turnuvayı izlemeyi çok istediğini ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını iletmiş.

1 YILDA ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA

Kurulalı henüz 1 yıl olmadan dernek birçok başarılı faaliyete imza attı. Belediye iş birliği ile çocukların yazları yüzme havuzlarından faydalanması sağlandı. Mahallenin kadınları için tekne turları organize edildi. Kur'an kursu eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi. Maddi durumu yetersiz olan çocuklar bayramlarda giydirildi. Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acıya da duyarsız kalamayan mahalleli, dernek aracılığıyla tanıdıkları işadamlarından topladıkları yardımların deprem bölgesine ulaşmasına aracılık etti.

ÖZEL HABER