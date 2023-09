“Büyükşehir adayımız İzmir’in evladı olacak”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, teşkilat çalışmaları ve belediye başkan adayı belirleme süreçleri ile ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu. Saygılı, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için adayların belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ADAY profili hakkında konuşan Saygılı, "İsim konusunda her an her şey olabilir. Konuşulanlar içinde olabilir, olmayabilir. İzmir'in bağrından yetişmiş, kenti bilen belediye başkan adayları isteniyor. Bu çerçevede partinin bakışı da cumhurbaşkanımızın bakışı da bu doğrultuda. İzmir'in kendi evlatlarından bir aday çıkacağız inşallah" dedi.

'KOLTUK SEVDAMIZ YOK'

CHP'NİN İzmir'deki kongresi üzerinden gönderme yapan Saygılı, AK Parti'de kavgalı kongre olmasının imkanının bulunmadığını belirtti. Saygılı, "Bizde koltuk sevdası yok, kuyu kazarak pozisyon almaz kimse. Daha iyi görev yapacak arkadaşlarımız vardır" dedi.

'BİZDE GEMİYİ KİMSE TERK ETMEZ'

"BİZDE gemiyi kimse terk etmez" diye konuşan Saygılı, "14 ilçenin başkanı değişti, kimse kimsenin kuyusunu kazmadı, tek problem çıkmadı. 30 ilçede en ufak kavga, tartışma, söz vurması bile olmadı. Böyle bir zihniyetimiz yok" ifadelerini kullandı.