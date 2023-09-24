Cinayetin sırrı arkadaki yolcuda saklı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde işlenen pusu cinayeti esrar perdesini koruyor. Polis, motosikletiyle seyir halindeki Mustafa Akkavak'ı pusu kurup yere kurşun yağmuruna tutan maskeli iki katilin izini sürerken, Akkavak'ın arkasında yolcu olarak bulunan ve sırra kıdem basan gizemli yolcunun da kimliğinin tespiti edilmeye çalışılıyor.

KAMERALAR İNCELENİYOR

BAYRAKLI Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin motorsiklet arkasındaki yolcunun kimliğinin belirlenmesi

için özel çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan cinayetin başlatıldınedeninin belirlenmesi için Akkavak'ın son GSM görüşmeleri ve yaşantısının da mercek altına alındığı, cinayetin uyuşturucu satışı mı, alacak verecek meselesi mi yoksa kız meselesi yüzünden mi işlendiğinin derinlenmesine araştırıldığı belirtildi.