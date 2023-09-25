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Haberler İzmir Hayvancılık sektörüne ara elaman yetiştirilecek

Hayvancılık sektörüne ara elaman yetiştirilecek

NADİR UYSAL
Hayvancılık sektörüne ara elaman yetiştirilecek
İzmir Tire ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" bölümü açılacağını duyurdu. Tire ve yöresinde hızla artan hayvancılık sektörünün temel ihtiyaçlarından biri olan bilinçli ara elaman eksikliğine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hayata geçirilen projeyle sektörün beklentilerine yanıt verileceğinin altını çizdi. Okulda geçerli yöntem ve teknikleri kullanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, mesleki gelişmeleri takip eden, kendini geliştiren, merhametli ve hayvan refahı ilkelerine uygun davranan bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Okul Müdürü Seval Karaman, açılacak yeni bölümün tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Müracaat etmek isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.
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