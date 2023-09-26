Eğridere’de üretim yolları perişan halde

İzmir'in Tire ilçesinde, tarımsal üretim kapsamında kullanılan yollar perişan halde. Kırsaldaki Eğridere köyü üretim yollarında oluşan devasa çukurlardan adeta yaka silktiklerini belirten çiftçiler, "Bu yollar yüzünden traktörlerimiz ve otomobillerimiz adata hurdaya çıktı" diyerek tepki gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'Üretmek sizden, yardım bizden' şeklindeki söylemlerinin boş olduğunu belirten üreticiler, "Delik deşik olmuş yollar yüzünden sürekli ekonomik kayba uğruyoruz. Araçlarımız sanayiden çıkmıyor. Söz verdiğiniz gibi siz yoları yapın üretmek bizden olsun" şeklinde konuştular.