Kuyumcu soyguncuları film gibi takiple yakalandı

Olay, 20 Eylül saat 12.00 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle iş yerine gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri iş yerine girdi. Elindeki silahı kuyumcuya doğrultup çanta uzatan soyguncu, kuyumcudan altınları çantaya koymasını istedi.

Bu esnada tabancadan çıkan mermi ile iş yerindeki B.A. yaralandı. Daha sonra soyguncu çanta içerisindeki altınlarla beraber kaçmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçtığı esnada peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı.

POLİS DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için İzmir Emniyeti çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan 100'ün üzerinde kamera ve 1200 saati aşkın kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelip olaydan sonra da kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahla geri döndükleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen M.A., C.A. ve A.G., saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramada, kuyumcudan çalınan 11 adet bilezik de ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI UZMANI ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.A.'nın güvenlik kamerası uzmanı olduğu, şüphelilerin de soygunla ilgili 1 ay boyunca olayı en ince detayına kadar planladıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, ve C.A. tutuklandı A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, şüphelilerin adreslerine Özel Harekat polisleri eşliğinde düzenlenen baskınlarla yakalanmaları yer alıyor.