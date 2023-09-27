‘Çekilmeyecegim kazanacagım’

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, Özlale'nin zayıf bir aday olduğunu belirterek geri çekilme ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaptı. Soyer'in açıklamalarına yanıt veren İYİ Partili Özlale, "Belli ki Tunç Bey'e göre İzmir iyi yönetilmesi, sorunlarının çözülmesi gereken bir şehir değil bir pazarlık unsuru. Hayır çekilmeyeceğim. Kazanacağımız bir seçimi neden terk edelim?" dedi.