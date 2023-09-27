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Haberler İzmir Hami Aygen, araç altında kaldı

Hami Aygen, araç altında kaldı

İzmir'de Uniteks ve Sunel Tütüncülük fabrikalarında üst düzey yöneticilik yapan Hami Aygen’in Kanada’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Aygen, otoyolda arıza yapan aracından indiği sırada başka bir aracın çarpmasıyla can verdi.

FATİH ŞENDİL
Hami Aygen, araç altında kaldı

İzmir'in önde gelen sanayi kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Hami Aygen'in Kanada'da vefat ettiği haberi sevenlerini üzdü. İzmirlilerin yakından tanıdığı Aygen'in kötü haberi önceki gün sabaha karşı Kanada'da bir TV kanalında duyuruldu.

OTOYOLDA ARACI BOZULDU

Kanada'ya yerleşen Hami Aygen, Ontario Eyaleti Barrie yakınlarında 400 numaralı otoyolda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. İddiaya göre Innısfil Sahil Yolu yakınındaki otoyolun güneye giden şeridinde aracı arıza yapan Aygen, arabasından indi. O sırada gelen bir başka araç ise Aygen'e çarptı. İzmirli iş insanı, olay yerinde feci şekilde can verdi. Hami Aygen'in acı haberini alan aile büyük üzüntü yaşarken, Aygen'in dostları ve arkadaşları başsağlığı mesajı paylaştı. İzmir'e gelen üzücü haber aynı zamanda iş dünyasını da yasa boğdu.

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