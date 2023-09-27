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Haberler İzmir Öğretmenin acı sonu!

Öğretmenin acı sonu!

HABER MERKEZİ
Öğretmenin acı sonu!

İzmir'in Konak ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 04.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi.

DERSHANEDE ÇALIŞIYORDU

Kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği 06 DIE 097 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Yıldırım kaza sonrasında yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kaza yaptığını öğrenen kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Matematik öğretmeni olan Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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