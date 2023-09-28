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Haberler İzmir Turkuvaz Medya damga vurdu

Turkuvaz Medya damga vurdu

HABER MERKEZİ
Turkuvaz Medya damga vurdu

TEKNOFEST İzmir'de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri de festivalin sponsorlarından Turkuvaz Medya Grubu standı oldu. Stantta misafirlere ücretsiz Sabah, Takvim, Yeni Asır gazeteleri dağıtıldı.

Stantta ayrıca 'Spinbike' ve 'Mindwawe' ismi verilen eğlence ve yarışma araçları da yer aldı. 'Spinbike' adı verilen bisikletleri kullanan minikler, karşılarındaki televizyon ekranından sanal olarak bisiklet sürüp kendi aralarında yarıştılar.

Yeni Asır muhabiri Belma Şahaner, TEKNOFEST'te çeşitli etkinliklerin sunuculuğunu üstlendi. Şahaner, daha önce TEKNOFEST'te yarışmış yarışmacılara özel olarak tasarlanan Girişim Yarışmaları'nı ve Take Off Girişim Zirvesi kapsamında takımların projeleri geliştirmesi için yapılan etkinliği sundu.

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