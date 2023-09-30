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Haberler İzmir 17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

FATİH ŞENDİL
17 yaşındaki suç makinesi yakalandı
İZMİR'DE hırsızlık suçlarından 695 suç kaydı ile 285 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. cezaevine gönderildi. Ekipler, Konak'ta 695 suç kaydı ve hırsızlık suçlarından toplam 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. M.A'nın evden, işyerinden, ofisten ve açıktan hırsızlık suçları kayıtlarının olduğu öğrenildi. Çok uzun zamandır aranan ve henüz 17 yaşında olan suç makinesinin yakalanmasının ardından işlemleri yapıldı ve cezaevine sevk edildi.
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