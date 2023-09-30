17 yaşındaki suç makinesi yakalandı

İZMİR'DE hırsızlık suçlarından 695 suç kaydı ile 285 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. cezaevine gönderildi. Ekipler, Konak'ta 695 suç kaydı ve hırsızlık suçlarından toplam 285 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. M.A'nın evden, işyerinden, ofisten ve açıktan hırsızlık suçları kayıtlarının olduğu öğrenildi. Çok uzun zamandır aranan ve henüz 17 yaşında olan suç makinesinin yakalanmasının ardından işlemleri yapıldı ve cezaevine sevk edildi.