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Haberler İzmir Aslanoğlu iki ismin istifasını isteyecek!

Aslanoğlu iki ismin istifasını isteyecek!

HABER MERKEZİ
Aslanoğlu iki ismin istifasını isteyecek!
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cevat Eren Arslan ve Gençlik Kolları Konak İlçe Başkanı ile görüşme gerçekleştirerek istifalarını isteyeceği öğrenildi. İstifa talebine olumsuz yanıt alınması durumunda CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan'ın görevden almaya ilişkin çalışma başlatacağı ve söz konusu isimlere yönelik disiplin sürecinin işletileceği öne sürüldü. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Arslan'ın görevden alınması kapsamında, Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Killik ile de görüştüğü, Killik'in ise konunun İzmir'den halledilmesi yönünde yanıt verdiği iletildi.
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