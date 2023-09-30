Örnek doktor kendini hastalarına adadı

Toplam 50 yataklı Bayındır Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir başhekimlik görevini sürdüren Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Serkan Siviş, Acil Servis'teki pratisyen hekimlere destek olmak için mesai saatlerinin dışında ve hafta sonları gönüllü olarak acil servise inerek hasta bakıyor. Özverili çalışmalarıyla kısa sürede Bayındırlıların sevgilisi haline gelen Dr. Siviş, "Uygulamamıza gönüllülük esasına göre hastanemizdeki diğer uzman doktor arkadaşlarımız da destek veriyor" dedi.

ÇOK SEVİLİYOR

Başhekim olmadan önce aynı hastanede 7 yıl başhekim yardımcılığı yaptığını hatırlatan Dr. Siviş, "Toplam 12 yıldır Bayındır'da görev yaptığım için hemen hemen herkes tarafından tanınıyorum. Yılın bazı dönemlerinde pratisyen hekimler uzmanlık sınavına girdiği için hastanelerin acil bölümlerinde hekim sayısı azalabiliyor. Bu sonuçta geçici bir durum. Sağlık Bakanlığımız, en kısa sürede bu arkadaşlarımızın yerine yeni atamaları gerçekleştiriyor. Hastanemizin, acil servisinde toplam 10 hekim kadromuz bulunuyor. İki vardiyadan oluşan nöbet döngüsünü sürdürebilmemiz ve hastalarımıza en kaliteli ve hızlı hizmeti verebilmek amacıyla mevcut pratisyen hekimlerimize destek verip sahip çıkıyoruz. Ben ve diğer uzman arkadaşlarım, hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun karşılığında hastalarımızın bizlere gösterdiği sevgi ve anlayış inanın her şeye değer" diye konuştu.

ÖZEL HABER