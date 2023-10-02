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Haberler İzmir İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava' engeli

İzmir'de arabalı vapur seferlerine 'hava' engeli

İzmir'de arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

HABER MERKEZİ
İzmir’de arabalı vapur seferlerine ’hava’ engeli

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı - Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferleri geçici olarak iptal edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen Kuzey/Kuzeydoğu (NNE) yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle, Bostanlı-Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibarıyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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