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Haberler İzmir Şakalaşırken sevgilisini başından vurdu

Şakalaşırken sevgilisini başından vurdu

İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu 22 yaşındaki erkek arkadaşını kafasından vurdu.

FATİH ŞENDİL
Şakalaşırken sevgilisini başından vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla şaka amaçlı oynayan kız yanlışlıkla erkek arkadaşını vurdu. Başından vurulan Miraç Bulat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meryem Özcan ise gözaltına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir'de dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde Meryem Ö. ve erkek arkadaşı Miraç Bulat ellerindeki silahla şakalaştığı sırada ateş aldı. Bunun üzerine kurşun Miraç Bulat'ın kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fakat durumu ağır olan Bulat, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Meryem Özcan ise olayın şokunu atlatamadı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Kazayla ateş alan tabanca başına isabet edince ağır yaralanan Bulat'ın kız arkadaşı Meryem Özcan tutuklandı. Soruşturma başlatılan olayda, Bulat'ın yakınları haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

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