Dayanışma kazandı

Gençlerini spora yönlendirerek uyuşturucuya kurban vermemek için futbol turnuvası düzenleyen Ege Mahallesi'nde geçtiğimiz önceki gün final maçı yapıldı. İZEGEROM Derneği ve mahalle halkının güç birliği yaparak düzenlediği final maçı mutlu bitti. Gençler kupa ve madalyalarına kavuşurken Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe'nin gönderdiği imzalı forma en centilmen sporcuya armağan edildi.

TURNUVA KARARI ALINDI

İzmir iş ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin de destek için izlediği final maçının sonunda kazanan 'dayanışma' oldu. İzmir'in Roman mahallelerinden Ege Mahallesi halkı, son iki yılda uyuşturucu nedeniyle 6 gencini kaybedince kolları sıvadı. Mahalleli Ertan Işıkadalı, kurduğu Ege Mahallesi Kadın Çocuk Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (İZEGEROM) aracılığıyla mahalle gençlerinin yarıştığı bir futbol turnuvası düzenlemeye karar verdi. Böylece spora yönlendirilen gençlerin kötü alışkanlardan uzak durması hedeflendi. Turnuvaya, uyuşturucunun son kurbanı Umut Eremir'in anısına 'Umut Turnuvası' adı verildi. Dernek, mahalle halkı, mahalle muhtarı Özer Kaleli ve işadamı Baran Kaya'nın desteğiyle tüm eksikleri giderdi ve turnuva için her şey hazırlandı.

SİYASİLER DE BİRLEŞTİ

Sürpriz destek ise Galatasaraylı eski milli futbolcu Ergün Penbe'den geldi. Penbe, turnuvanın sonunda en centilmen sporcuya verilmek üzere imzalı formasını gönderdi. Turnuvada yarışan gençler önceki gün final maçına çıktı. Final maçının kazanan takımı kupayı kaldırırken tüm futbolculara madalya verildi. En centilmen sporcu seçilen Fatih İrkörücü'ye, Ergün Penpe'nin imzalı forması hediye edildi. Gençlere eşofman takımı ve tozluk hediyesi Erhan Gündüz'den geldi. Final maçına siyasilerden de destek geldi. AK Parti, CHP ve İYİ Partili siyasiler de güç birliği yaparak mahalle halkının dayanışmasına ortak oldu. Turnuvayı izleyenler arasında yer alan Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tepecik Mahallesi Muhtarı Süleyman Çatalbaş ve Emirsultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe, turnuvanın Ege Mahallesi sınırlarını aşıp, tüm Roman mahallelerinde ve mahalleler arası düzenlenmesi konusunda fikir birliğine vardı.

ÖZEL HABER