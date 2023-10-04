Acılı baba adalet arıyor

İzmir'in Tire ilçesinde, 9 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında oğlu Onur Yılmaz'ı toprağa veren acılı baba gerçeklerin ortaya çıkması için adalet aradığını söyledi.

'CANLAR YANMASIN'

41 yaşındaki baba Mehmet Yılmaz, oğlunun çok hızlı gittiğini ve bu yüzden kazanın yaşandığını söylediklerini ama bunu doğru olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, hukuk mücadelesi başlattığını belirtti.

Elde ettiği kamera kayıtlarıyla mahkemeye başvurduğunu anlatan Yılmaz, "Her sabah oğlumun acısıyla uyanıyorum. Onur çok hızlıymış, kaza da bu yüzden yaşanmış. Onur'un kazada herhangi bir kusuru yok. Görüntüleri izlediğimizde kazanın asıl sebebi ortaya çıkıyor. Otomobil, ana cadde üzerinden ara sokağa dönmek isterken oğlumun geçiş yapmasını beklemiyor. Bir anda motosikletin şeridine giriyor ve kaza yaşanıyor. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Devletimizden adalet istiyoruz" dedi

NE OLMUŞTU?

İZMİR'DE 9 Eylül gecesi, 17 yaşındaki Onur Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İstasyon caddesinden, Çimen sokak yönüne doğru dönüş yapmak isteyen Mustafa G'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Yılmaz, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, motosikletin arkasındaki arkadaşı Hüseyin Kuşçu (18) ise hafif şekilde yaralanmıştı.