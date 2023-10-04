İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine baskın

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüpheliye ait iş yerinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 32 adet el yapımı patlayıcı piroteknik madde, 60 tabanca fişeği, 743 adet çeşitli tabanca parçası( icra yayı, kabze, icra milli, namlu vs), 2 ruhsatsız tüfek, 3 bin 607 adet havai fişek ile çok sayıda namlu ucu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.