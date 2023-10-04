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Haberler İzmir İzmir'de yasa dışı silah imalathanesine baskın

İzmir'de yasa dışı silah imalathanesine baskın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah imalatı ve ticareti yapılan depoya baskın düzenlendi.Yapılan aramada, el yapımı patlayıcı madde, tabanca imalatı malzemeleri ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine baskın

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüpheliye ait iş yerinde silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 32 adet el yapımı patlayıcı piroteknik madde, 60 tabanca fişeği, 743 adet çeşitli tabanca parçası( icra yayı, kabze, icra milli, namlu vs), 2 ruhsatsız tüfek, 3 bin 607 adet havai fişek ile çok sayıda namlu ucu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alına 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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