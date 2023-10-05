  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bugün hava nasıl? Plan yapacaklar dikkat!

İzmir'de bugün hava nasıl? Plan yapacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ancak bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis olabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? İşte 5 Ekim Perşembe hava duurmu raporu...

HABER MERKEZİ
İzmir’de bugün hava nasıl? Plan yapacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA