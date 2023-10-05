İzmir’de bugün hava nasıl? Plan yapacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu