İzmir’e şehit ateşi düştü

Ankara'da yangına müdahale ederken dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden itfaiye eri Fahrican Yavaş'ın (24) cenazesi, meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine gönderildi. Yavaş'ın, oksijen tüpünün bitmesi nedeniyle dumandan etkilendiği öğrenildi. Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katındaki dairede önceki gün yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiyeciler Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar, Süleyman Aytar, dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 itfaiye erinin hastanede tedavisi devam ediyor.