Deniz Polisi dip temizliği yaptı

İzmir'in turistik ilçelerinden Karaburun'da yaz sezonunda atıklarla kirlenen denizin temizlenmesi için deniz polisi ve dalgıç ekipleri, ortak çalışma yürütüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, ilçede faaliyet gösteren dalış merkezlerinin eğitmenleri ve Karaburun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeniliman mevkisinde kıyı ve deniz temizliği yaptı. Temizlik öncesi durum tespiti yapan dalış ekipleri, deniz zemininin tamamen atıklarla kaplı olduğunu gördü. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla deniz dibinden 1 kamyon dolusu atık çıkarıldı.

BÜTÜN ÇÖPLERİ ATIYOR

Dalış merkezi eğitmeni Hamdullah Aras, Karaburun Belediyesinin talebi ve deniz polisinin destekleriyle temizlik yaptıklarını, su altına indiklerinde karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Aras, "Elimizden geldiği kadar temizlik yaptık ama su altı çok kötü. Kamyon lastikleri, çöpler, şişeler... İnsanlar buldukları bütün çöpü atmış. Bazı atık lastiklerin üzerinde anemon adı verilen deniz canlılarının yuva yaptığını gördük. Bu lastikleri çıkartmadık" dedi.