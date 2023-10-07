Güzellik merkezi sahibi vahşice öldürüldü

Muğla'da inşaat işleriyle uğraşan ve aynı zamanda güzellik merkezi sahibi olan Şinasi Keskin, Tire'deki evinde 21 bıçak darbesiyle öldürüldü. 3 çocuğu ile alışverişe giden ve dönüşte kapıyı açık bularak içeri giren genç kadın eşini kanlar içinde buldu. Hilal Keskin 112'yi arayarak yardım istedi.

KAPI AÇIK BIRAKILMIŞ

Tire'de yaşanan olay, önceki gün öğlen saatlerinde Mehmet Hüsnü Tükel Sokak'ta meydana geldi. Şinasi Keskin, İzmir'de ameliyat olan bir yakının ziyaretine geldi. Ziyaret sonrası üç çocuğu ile eşinin yaşadığı eve gitti. Ardından da uyumaya gitti. İki çocuğu okulda olan Hilal Keskin, 1 yaşındaki kızını alıp dışarı çıktı. Bir süre sonra gelen genç kadın, kapının açık olduğunu gördü ve eşinin cesediyle karşılaştı. Çığlıklar içinde bağıran genç kadının ihbarı sonrası olay yerine gelen polis, güzellik merkezi sahibi Şinasi Keskin'in 21 bıçak darbesi ile öldürüldüğünü tespit etti. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, bulunan bir kanlı ekmek bıçağının ise evin mutfağından alındığı belirtildi.

ÇÖPLERDE DELİL ARANDI

Öldürülen Şinasi Keskin'in en son cep telefonu görüşmeleri ve GSM kayıtları mercek altına alındı. Tire'de yaşanan olay sonrasın polisin, evin çevresindeki çöp tenekelerinde, ortalama 10 ton çöp içerisinde delil araması yaptığı öğrenildi.