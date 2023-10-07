Kamyonet kasasında okula yolculuk

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklar ciddi zorluklarla karşı karşıya. Veli İlyas Kaya, çocukları toplayarak kamyonetin kasasında okula götürüyor.

EĞİTİM AŞKIYLA GİDİYORLAR

Ödenek sıkıntıları sebebiyle servis araçlarının verilmemesinden dolayı aileler kendilerince sorunu çözmeye çalışıyor. Sancaklı'da da bu sorun fazlasıyla dikkat çekiyor. Köyde taşımalı eğitimin ilk başladığı dönemlerde Milli Eğitim tarafından karşılanan servis desteği pandemi dönemi ile birlikte kesilmiş. Sancaklılılar, son iki senedir ise belediye tarafından verilen desteği bu yıl göremedi. Bu nedenle kimisi öğretmen, kimisi doktor, kimisi asker olmak isteyen 21 çocuk, eğitim aşkı ile her gün kamyonet kasasında okullarına gitmek zorunda kalıyor. Belediye otobüsleri ise sabah iki, akşam tek sefer olmak üzere çalışıyor. Otobüslerin kalkış saatleri ise çocukların okul giriş-çıkış saatlerine uymuyor.

'KIŞ GELMEDEN ÇÖZÜLMELİ'

Her sabah torunları ile birlikte 21 çocuğu okula götüren 71 yaşındaki İlyas Kaya, bel fıtığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyor. Kaya'nın tek isteği ise kış gelmeden bu sorunun çözülmesi. İlyas Kaya, "İki yıldır servis belediye tarafından veriliyordu. Bir görüşme yaptık, bütçe ayıramadıklarını söylemişler. Kamyonet bana ait ve çocukları götürüp getiriyorum. Yağmurda çamurda okula nasıl götürürüz? Kış gelmeden bu iş çözülmeli" ifadelerini kullandı,