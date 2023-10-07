Pergamon Antik Kenti’nin sit derecesi değişti

'İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu', İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Pergamon Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı sonucunda üçüncü derece arkeolojik sit olarak belirlenen alanın birinci derece sit alanı olarak değiştirilmesine karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Pergamon Antik Kenti'nin sit derecesi değiştirilerek koruma altına alındı. 'İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' tarafından alınan karar göre, İzmir'in Bergama ilçesi Ertuğrul mahallesinde bulunan Pergamon Antik kenti üçüncü derece arkeolojik sitte kalan tapunun 213 ada, 44 numaralı parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazısı sonucunda ortaya çıkan buluntu ve kalıntıların konumu, niteliği ve yoğunluğu göz önüne alınarak taşınmazın sit derecesinin birinci derece arkeolojik sit olarak değiştirilmesine karar verildi.