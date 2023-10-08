6 ayda 2 kişiyi öldürdü! Aylardır aranan cinayet zanlısı gizlendiği inşaatta bulundu

12 Şubat günü İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde dağlık alanda Emine Metin adlı kadın, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayın şüphelisinin Fikri A. (46) olduğu öğrenildi. Dağlık alanlarda yaşadığı ve izini kaybettiren katilin 2 Ağustos günü de Karşıyaka ilçesi jandarma bölgesinde Necip Gümüştaş adlı bir vatandaşı da tüfekle öldürdüğü anlaşıldı.

8 AYDIR HER YERDE ARANIYORDU

Cinayet zanlısının dağlık alanda yaşadığı ve belli bir ikametinin olmamasından dolayı kolaylıkla izini kaybettirdiği öğrenilirken, polis ekipleri aylardır Fikri A.'nın izini sürmeyi bırakmadı. Son günlerde çemberi daraltan İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için sürdürdükleri çalışmayı hızlandırdı.

HIRSIZ SANILDI

Son olarak Aliağa ilçesi Yenimahalle'de bir inşaatta bulunan bir kişinin hırsızlık yapacağından şüphelenen polis, adrese giderek şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin Fikri A. olduğu anlaşılırken, durum Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. 2 cinayetin aranan zanlısı Fikri A., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Fikri A.'nın cinayetlerin yanı sıra yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi birçok konudan kaydı ve aranması, 10 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.