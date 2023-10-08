  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kıskaç Operasyonu'nda İzmir'den 1 tutuklama

Kıskaç Operasyonu'nda İzmir'den 1 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç Operasyonu" kapsamında İzmir, Aydın ve Manisa'da gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

AA
Kıskaç Operasyonu’nda İzmir’den 1 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terörle mücadele şube müdürlüklerince DEAŞ'a yönelik operasyonda İzmir, Aydın ve Manisa'da yakalanan yabancı uyruklu 16 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

İzmir'de adliyeye sevk edilen 1'i şüpheli çıkrıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i "elektronik kelepçe" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de gözaltına alınan 3, Aydın'da gözaltına alınan 2, Manisa'da gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliyedeki işlemin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de, DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA