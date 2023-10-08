Kızı kaçırdılar babasını öldürdüler

İzmir'de korkunç bir cinayet yaşandı. Kınık ilçesi Aşağı Mahalle Cumhuriyet meydanı Yatkın Börekçilik firması önünde meydana gelen olayda, kızı kaçırılan baba Mehmet Emin Karabulut, önceki gün öğlen saatlerinde kızını kaçıran aileden 28 yaşindaki İbrahim Yıldız ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle Yıldız, tabancasını çıkararak Mehmet Emin Karabulut'a 7 kere ateş etti.

Kızını kaçıran ailenin fertlerinden biri olan İbrahim Yıldız ile karşılaşan baba Mehmet Emin Karabulut'u kurşun yağmuruna tuttu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Aldığı kurşunlarla yaralanan Karabulut kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra olay yerinden suç aletiyle birlikte ayrılan Yıldız'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından İbrahim Yıldız tutuklandı.