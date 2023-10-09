Çiğli’nin seri katili yakalandı

İzmir'de iki cinayet suçundan aranan ve aylardır bulunamayan Fikri Akbaş, ekiplerin operasyonu sonucunda kıskıvrak yakalandı. Eğer yakalanmasaydı daha fazla can yakacak olan Akbaş, ilk cinayeti 11 Şubat 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Çiğli ilçesi Evka/2 bölgesinde, diğer cinayeti ise bu yıl 2 Ağustos'ta işledi.

İKİSİ DE BARINAKTA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İlk cinayette bir çiftlik evinde hayvan barınakları yanında Emine Metin, ateşli silahla öldürülmüştü. İkinci cinayetinde ise yine hayvan barınakları yakınında Necip Gümüştaş'ın cesedi vatandaşlar tarafından bulunarak haber verilmişti.

ONU GÖRMÜŞLER

İki kişinin katili olması iddiasıyla ifadesi alınan Fikri Akbaş her iki olayda da kişilerin kendisini hırsızlık yaparken gördüğünü, bu yüzden korktuğunu ve onları öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Fikri Akbaş, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL HABER