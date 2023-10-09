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İzmir'de domuz sürüleri Balçova'ya indi

İzmir’in Balçova ilçesinde yemek aramak için şehre inan domuz sürüleri, mahalleliyi şaşkına uğraşttı. Çöp kenarlarında sürü halinde dolaşan domuzlar daha sonra ortadan kayboldu.

İHA
İzmir’de domuz sürüleri Balçova’ya indi

İzmir'in akşam saatlerinde mahalleye inen domuzlar, vatandaşların şaşkın bakışları karşısında sessizde yiyecek aradı. Balçova ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ormandan çıkarak kenar mahallelere indi.

Akşam saatlerinde fark edilen domuzlar, sürü halinde dolaşarak çöp kenarlarında yiyecek aradı. Bazı vatandaşların domuzlara yiyecek verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzların merkeze indiğini gören mahalle sakinleri o anları şaşkınlıkla izlerken, ilginç görüntüler oluşturdu. Çöp kenarlarında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

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