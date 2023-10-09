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Haberler İzmir İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 12 organizatör tutuklandı

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 12 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 464 düzensiz göçmen ile 8’i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçısı şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu! 12 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 464 düzensiz göçmen ile 8'i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçısı şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 7-8 Ekim tarihlerinde İzmir genelinde yapılan operasyonlarda; 464 düzensiz göçmen ile 8'i yabancı uyruklu 19 göçmen kaçakçısı şüphelisini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; 1 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişinin ise adli makamlara çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlıklarında gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen olaylarda 5 minibüs, 2 otomobil ve 1 ticari taksi ele geçirildi. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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