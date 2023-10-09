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Haberler İzmir İzmir’in trafik raporu: 98 can kaza kurbanı

İzmir’in trafik raporu: 98 can kaza kurbanı

HABER MERKEZİ
İzmir’in trafik raporu: 98 can kaza kurbanı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının Ocak- Eylül döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 411 bin 675 trafik kazasında 2 bin 253 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 269 bin 91 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklanan verilere göre İzmir'de meydana gelen kazalarda 98 kişi can verdi. Türkiye genelinde ise 2 bin 253 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışan bin 265 sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca, bin 816 sürücü hız kurallarını ihlal ederek kazalara neden oldu.
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