Tire cinayetinde şok gelişme!

İzmir'in Tire ilçesinde 50 yaşındaki Şinasi Keskin, evinin yatak odasında ölü bulunmuştu. Muğla'da inşaat işleriyle uğraşan ve güzellik merkezi sahibi olan Şinasi Keskin cinayetinin detaylarına sadece Yeni Asır ulaştı. Üç çocuk babası Keskin'in eşi Hilal Keskin, verdiği çelişkili ifadeler HTS kayıtları sonrasında cinayet faillerine yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

ÇÖPLER DİDİK DİDİK ARANDI

Öte yandan Hilal Keskin'in bir kişiyle ortak olarak çalıştığı ve aramaların da bu yönde ilerlediğine dikkat çekildi. Tire'de yaşanan korkunç olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü öğlen saatlerinde Mehmet Hüsnü Tükel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki çocuğu okulda olan ve bir yaşında bir bebeği olan Hilal Keskin markete alışverişe gitti. Genç kadın döndüğünde kapalı bıraktığı evin kapısının açık buldu ve içeri girdiğinde eşinin cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Şinasi Keskin'in 21 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Bulunan bir kanlı ekmek bıçağının ise evin mutfağından alındığı öğrenilirken tonlarca çöp de didik didik arandı, deliller araştırıldı.