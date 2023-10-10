Aktaşlar çetesine 10 tutuklama

Kafes Operasyonu kapsamında Aktaşlar Çetesi'nin lideri ve üyeleri de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu çerçevesinde 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.Operasyon yapılan iller arasında İzmir de bulunurken, 31 hedef şahıstan aralarında 'Aktaşlar Çetesi' lideri, boynunda 'adalet terazisi' dövmesi olan A.A.'nın da olduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MÜHİMMATLAR BULUNDU

Yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 11 adet pompalı tüfek, 32 adet kartuş, 377 adet fişek, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü ve 9 adet tüfek şarjörü ele geçirildi. İfade işlemleri sonrası 9'u şüpheli serbest kalırken, 20 kişi ise adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri A.A dahil 10 kişi tutuklandı.

21 İLDE 148 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da 148 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonları yapan jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.