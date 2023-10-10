Bakan Koca’dan İzmir Şehir Hastanesi açıklaması! Hasta kabulüne ne zaman başlayacak?

Şehir Hastaneleri küresel sağlık krizlerinde Türkiye'yi bir adım öne taşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir için bir müjde paylaştı.

Bakan Koca, dün Gaziantep Şehir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını belirterek, "Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız. Bütün büyük şehirlerimizde Şehir Hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı" dedi. Bakan Koca, aşı konusunda da "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca şunları söyledi:

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK

Dün Gaziantep Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Böylelikle 22. Şehir Hastanemiz açılmış oldu. Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız.

Bütün büyük şehirlerimizde Şehir Hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın Şehir Hastanemiz tamamlanmış olacak.

BİLİME KARŞI OLMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ

Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında, yüzde 95'in üzerinde, aşılama oranına sahip.Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz.

Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapanlar oldu.

Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına, leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı.

Çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını çocuklarına özenle yaptırmalılar.

ENDİŞEMİZ YOK

Grip aşısı için, kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir.

Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Bu anlamda bir endişemiz yok. Bakın aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?

SUŞ NEDİR?

Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları anlamına gelen tıbbi terimdir.