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Haberler İzmir Bıçaktaki kan izi katile götürecek

Bıçaktaki kan izi katile götürecek

FATİH ŞENDİL
Bıçaktaki kan izi katile götürecek

İzmir'in Tire ilçesinde 50 yaşındaki Şinasi Keskin, evinin yatak odasında 21 yerinden bıçaklanarak ölü bulundu. Keskin'in eşi Hilal Keskin'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin yankıları devam ederken, cinayetin sır perdesi bıçaktaki kan iziyle aralanacak. Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü öğlen saatlerinde Mehmet Hüsnü Tükel Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında güzellik merkezi ve inşaat işleri ile uğraşan üç çocuk babası Şinasi Keskin 21 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde, yatak odasında eşi Hilal Keskin tarafından bulundu. Verdiği çelişkili ifadeler sonucunda ise Hilal Keskin tutuklandı. Polis, Hilal Keskin'in sevgilisi olduğu düşünülen ve yardım ettiği iddia edilen iki kişinin izini sürüyor. Yapılan aramalar sırasında bulunan bıçaktaki kan ise analiz edilecek. Üzerindeki kan izinin ise katile ait olduğu düşünülüyor.

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