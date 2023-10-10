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Haberler İzmir Hırsızlığa değil uyumaya gelmiş!

Hırsızlığa değil uyumaya gelmiş!

HABER MERKEZİ
Hırsızlığa değil uyumaya gelmiş!
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Olay, Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te meydana geldi. Bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu. Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıradışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. Yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu. Ev sahibi, gençten şikayetçi olmadı.
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