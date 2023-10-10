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Haberler İzmir İzmir'de DEAŞ baskını! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de DEAŞ baskını! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen bir operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İzmir’de DEAŞ baskını! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında MASAK raporlarının analiz edilmesi sonucu terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı ve topladığı belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir, İstanbul, Konya ile Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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