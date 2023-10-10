‘Yanlış adres’ cinayetinde sanığa 25 yıl hapis

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurulup, hayatını kaybeden Nurettin Dinç (71) davasında, sanık Emre Can Akbulak (20), indirim uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 9 Kasım 2021'de Cengizhan Mahallesi 1615/9 Sokak'ta meydana geldi. U.A., komşusu Volkan Süvari'ye adres sordu.

CEZADA TAKDİR İNDİRİMİ

Yanlış adres cinayetinde, iddiaya göre; Volkan Süvari, U.A.'yı yanlış adrese yolladı. Adresin doğru olmadığını anlayan U.A. yeniden Süvari'nin yanına geldi ve ikili arasında tartışma çıktı. U.A.'nın kardeşi Akbulak, evden aldığı pompalı tüfekle karşı tarafa doğru 4 el ateş etti ve saçmalar sokakta kavgayı ayırmaya çalışan Nurettin Dinç'e isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dinç'in can verdiği olayda karar, geçen hafta çıktı. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Akbulak'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi nedeniyle takdir indirimi uygulanarak ceza, 25 yıl hapse çevrildi. Akbulak'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan U.A. beraat etti. Heyet, E.Y.'yi de O.A.'ya yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı. Hayatını kaybeden Volkan Süvari'nin davası ise düştü.