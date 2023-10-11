İzmir’in 9 ilçesinde kaçakçılık operasyonu

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aliağa, Bayraklı, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Narlıdere ve Torbalı ilçelerinde bulunan 1 ikamet, 9 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda; 371 bin 400 adet boş makaron, 55 bin 700 adet içi doldurulmuş makaron, 23.1 ton kaçak akaryakıt ürünü, 3.6 ton taklit etiketli etil alkol, 2 bin 330 adet cinsel içerikli hap, 680 adet gümrük kaçağı puro, 469 paket gümrük kaçağı sigara, 128 şişe sahte/kaçak içki, 6 adet elektronik sigara cihazı, 30 kg kıyılmış tütün, 13 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 8 adet elektronik sigara likiti, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.