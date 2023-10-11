Özel eğitim alan öğrenciler yararlanacak

İZMİR Tire'de, hizmete giren 'Rehberlik Araştırma Merkezi' ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak. Daha önce benzer öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçleri çevre il ve ilçelerdeki Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapıldığına dikkat çeken Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde RAM açılması için bakanlık onayını aldı.

HIZLI VE KALİTELİ HİZMET

REHBERLİK Araştırma Merkezi'nin (RAM), özel eğitim alan öğrenciler ve ailelerinin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını belirten yetkililer, "Öğrencilerimiz ve aileleri daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alacaklar" şeklinde konuştular.