  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Özel eğitim alan öğrenciler yararlanacak

Özel eğitim alan öğrenciler yararlanacak

NADİR UYSAL
Özel eğitim alan öğrenciler yararlanacak

İZMİR Tire'de, hizmete giren 'Rehberlik Araştırma Merkezi' ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak. Daha önce benzer öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçleri çevre il ve ilçelerdeki Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapıldığına dikkat çeken Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde RAM açılması için bakanlık onayını aldı.

HIZLI VE KALİTELİ HİZMET

REHBERLİK Araştırma Merkezi'nin (RAM), özel eğitim alan öğrenciler ve ailelerinin hayatını büyük oranda kolaylaştıracağını belirten yetkililer, "Öğrencilerimiz ve aileleri daha hızlı ve daha kaliteli hizmet alacaklar" şeklinde konuştular.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA