Ünlülerin meditasyoncusu İzmir’de sağlığına kavuştu

YURT dışında ünlülere meditasyonlar düzenleyen Omar Ahmadzai (44), Miami'den geldiği İzmir'de bel fıtığı ameliyatı oldu. Geçen yıl da İzmir'de boyunda kanal daralması ameliyatı olan Ahmadzai, "Türkiye'de çok iyi ağırlandım. Bu yüzden yeni Shaman kitabımın Türkçe versiyonunu da çıkarmaya karar verdim" diye konuştu.

'HEMEN BİLETİMİ ALDIM'

İKİ hafta önce ani başlayan bel ve sağ bacak ağrısı sonucu yürüyemediğini anlatan Ahmadzai, "Ağrım başlayınca doktorumu aradım, gerekli tetkikleri yaptırıp kendisine gönderince bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Uçak biletimi aldığım gibi geldim. Her 2 tedavi sürecinde de Türkiye'de çok iyi ağırlandım" diye knouştu. Ahmadzai'nin her 2 operasyonunu gerçekleştiren Opr. Dr. Tuğberk Özdemir ise, "Halk arasında bel fıtığı olarak bilinen hastalık, zaman içerisinde olabildiği gibi bir ters hareket sonrasında olabilir. Ameliyat gerektiriyorsa geciktirilmemelidir" ifadelerini kullandı.