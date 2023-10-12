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Haberler İzmir Anne kıza çarpan sürücü serbest

Anne kıza çarpan sürücü serbest

HABER MERKEZİ
Anne kıza çarpan sürücü serbest
İzmir'de, yolda yürüyen Nadia Gençay (31) ile kızı Azra Gençay'a (4) çarpıp, yaralanmalarına neden olan beton mikserinin sürücüsü M.Ö. (47), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün ifadesinde, anne ile kızı aracın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenildi. Kaza, önceki gün Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anneyle kızı beton mikserinin altında kaldı. Olayın ardından anne ve kız özel hastaneye götürüldü. Azra Gençay'ın hayati tehlikesi devam ederken Nadia Gençay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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