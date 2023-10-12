Anne kıza çarpan sürücü serbest

İzmir'de, yolda yürüyen Nadia Gençay (31) ile kızı Azra Gençay'a (4) çarpıp, yaralanmalarına neden olan beton mikserinin sürücüsü M.Ö. (47), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün ifadesinde, anne ile kızı aracın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenildi. Kaza, önceki gün Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anneyle kızı beton mikserinin altında kaldı. Olayın ardından anne ve kız özel hastaneye götürüldü. Azra Gençay'ın hayati tehlikesi devam ederken Nadia Gençay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.