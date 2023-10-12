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Haberler İzmir Zorla senet imzalatan 4 süpheli yakalandı

Zorla senet imzalatan 4 süpheli yakalandı

FATİH ŞENDİL
Zorla senet imzalatan 4 süpheli yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde borç verdikleri kişilere silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekipler, Karşıyaka ilçesinde bir kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Görgü tanıkları ifadeleri ile güvenlik kameraları incelenmesinin ardından tespit edilen 4 şüpheliye yönelik önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
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